Reinigungsfirma unsauber verkauft? Fall für die EU

Beschwerde an die Kommission

„Im Kern geht es um die Frage: Ist der FMB-Verkauf mit dem europäischen Beihilferecht vereinbar?“, will ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz wissen. Er stellt eine schriftliche Anfrage an das zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager. FPÖ-Landesparteichef Alexander Petschnig fragt sich, warum zwischen 400.000 und 500.000 Euro zu wenig für die FMB bezahlt wurden. Der blaue Landtagsklub richtet eine Beschwerde an die Kommission. „Ziel ist es, den burgenländischen Steuerzahler schadlos zu halten“, so Petschnig.