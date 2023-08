Hund, Katze und Co auf Platzsuche bei Tierfreunden

Unzertrennlich

Der zweijährige Shrek (Bild) wurde zusammen mit seiner Partnerin Fiona in einem Kleingarten ausgesetzt aufgefunden. Im Tierheim leben die beiden Kaninchen derzeit in Außenhaltung, würden sich aber über einen Umzug in ein artgerechtes Freigehege sehr freuen. Aufgrund einer Kaninchenkrankheit, an der beide bedauerlicherweise leiden, sollten sie im neuen Zuhause nicht in Kontakt mit fremden Artgenossen kommen. Shrek benötigt außerdem regelmäßg Augentropfen.

Tel.: 0 732/24 78 87