Feuer in Hofgarten-Café: Wurde der Brand gelegt?

„Brandstiftung nicht ausgeschlossen“

Zwischenzeitlich liefen auch bereits die ersten Ermittlungen rund um die Brandursache an. Wie ein Polizeisprecher am Nachmittag schließlich mitteilte, könne Brandstiftung als Ursache nicht ausgeschlossen werden. Die Erhebungen sind weiter in vollem Gange. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.