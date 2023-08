Bursche (16) floh an seinem Geburtstag vor Polizei

An seinem 16. Geburtstag hat sich ein junger Mopedlenker eine Verfolgungsjagd mit der Wiener Polizei geliefert. Der Bursche war in der Ketzergasse in Liesing unterwegs, als er den Beamten auffiel, weil er keinen Motorradhelm, sondern nur eine Sturmhaube trug. Zudem fuhr er ohne Licht und gegen die Einbahn.