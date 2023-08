Deutsche (53) ist weder unterernährt noch verletzt

Staatsanwaltschaft Olivier Glady sagte am frühen Montagabend, dass die Existenz einer Folterbank nicht bewiesen sei. Ein Notizbuch sei ebenfalls nicht gefunden worden, in welchem der Mann seine Taten festgehalten haben soll. Die Gitter, welche die Frau an einer Flucht hindern hätten sollen, hätten mit den neun Katzen des Paares zu tun. „Die These der Freiheitsberaubung mit Folterungen rückt in weite Ferne“, schrieb das Portal „Republicain Lorrain".