Deutscher soll Frau (53) massiv misshandelt haben

Die Deutsche sei in einem Zimmer in Forbach gewesen, ungefähr zehn Kilometer von Saarbrücken (Saarland) entfernt. Der französische Sender BFMTV berichtete, die Frau habe am Wochenende ein Telefon entwendet und damit Sicherheitskräfte in Deutschland alarmiert. Sie gab an, seit 2011 von ihrem Ehemann in dem Haus an der deutsch-französischen Grenze festgehalten und misshandelt worden zu sein. In der gemeinsamen Wohnung wurde sogar eine Folterbank gefunden.