Köstendorfer Jubel nach Derby im Starkregen

Nach einer Saison im benachbarten Obertrum freute sich die Truppe von Trainerneuzugang Wolfgang Peischl auf ihr erstes Heimspiel im runderneuerten Seestadion in Mattsee. Der Auftakt in die neue Saison der 2. Landesliga Nord wurde allerdings früh gedämpft: Bereits in der 4. Minute gingen die Gäste aus Köstendorf durch einen Kopfballtreffer von Neuzugang Florian Mangelberger in Führung. Christoph Goiginger sorgte mit einem schönem Freistoß aus etwa 25 Metern Distanz für den Assist. Die Gäste waren im Anschluss die „tonangebende Mannschaft“, fand Köstendorf-Trainer Florian Goiginger. In Minute 44 erzielte die Mannschaft von Florian Goiginger den zweiten Tagestreffer, bevor sich die beiden Teams in die Halbzeitpause begaben.