Historiker wettert gegen Baupläne in Hallein

Die Fläche gehört dem Immobilienentwickler Ditfried Kurz. Er will in dem Innenhof mehrere Wohnhäuser errichten. Die Fläche ist seit Jahrzehnten als Bauland ausgewiesen. Das Projekt ist bereits zur Bewilligung eingereicht. Noch fehlt allerdings die Zustimmung der Ortsbildschutzkommision. „Wie passt dieser geplante Neubau bitte in das historische Stadtbild“, wundert sich Ganzer.