Letztes rot-weiß-rotes Duo bei EM ausgeschieden

Ein perfekter Start war zu wenig! Im ersten Satz führten die Lokalmatadore Alex Horst und Julian Hörl gegen die Holländer Luini/de Groot bereits mit 16:12. Doch dann riss dem rot-weiß-roten Duo leider der Faden, musste man noch ein 19:21 einstecken. In Satz Nummer zwei verloren Hörl/Horst zur Mitte den Anschluss, die Holländer erspielten sich einen Polster von fünf Punkten. In der Entscheidung war das nicht mehr aufzuholen - 13:21 am Ende.