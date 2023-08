Eine Linzerin geigt wie David Garrett auf

Bis zu acht Stunden Training

Als Frühstudentin wurde die Linzerin mit elf Jahren am Mozarteum in Salzburg aufgenommen. „Ins ordentliche Studium bin ich als 17-Jährige auf die Musik und Darstellende Kunst in Wien gekommen“, erzählt jene junge Dame, die immer wieder Wunderkind genannt wird. Sie stellt aber klar: „Wunderkinder gibt es nicht. Man muss hart für seinen Erfolg arbeiten. Ich übe mindestens drei Stunden täglich, vor einem wichtigen Konzert sind es sogar bis zu acht. Aber eine Gabe hab ich sicher mitbekommen.“