ORF-Reform kostet vielen Mitarbeitern den Job

„Das werden harte Maßnahmen“, kündigte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann in einem Interview am Mittwoch an. Gemeint ist damit die geplante Reform, die den Rundfunk effizienter und an die Veränderungen am Medienmarkt anpassen sollen. Wie er nun unverblümt klarstellt, werden sich auch Hunderte Mitarbeiter eine neue Arbeitsstelle suchen müssen.