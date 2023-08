Immer noch viel Zuwanderung in unser Sozialsystem

„Die Zahl der Sozialhilfe-Empfänger sinkt beständig“, freut sich FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr. Mittlerweile beziehen nur noch 5470 Personen in Oberösterreich Sozialhilfe (am Stichtag 30.06.2023). Im Vergleich zum Stichtag 2021 bedeutet dies einen Rückgang von 30 Prozent bzw. 2500 Personen, gibt Mahr die neuen, von Sozialreferent Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) vorgelegten Zahlen bekannt. Mahr blickt noch weiter zurück: „Die Zahlen bestätigen jedenfalls, dass die FPÖ-Reform wirkt: Seit dem Höchststand der Sozialhilfe-Empfänger (rund 15.000, Anm.) im Jahr 2017, konnte die Anzahl fast gedrittelt werden. Diese Entwicklung ist erfreulich“, erinnert Mahr an die ersten Schritte, die Oberösterreich ab Juli 2016 gegangen ist. Die Ziele waren „mehr Leistungsgerechtigkeit, mehr Ansporn zum Arbeiten und Deutschkenntnisse als Grundlage des Integrationswillens“.