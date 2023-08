„Die Niederlage wird Ofner noch länger begleiten“

Wieder einmal schreibt Tennis eine Cinderella-Story. Aus heimischer Sicht leider eine negative. Es waren sich alle zu sicher, auch Sebastian Ofner selbst. Auch ich habe das erlebt - in die ein und in die andere Richtung. Einst war ich in Kitzbühel gegen Daniel Köllerer mit 4:0 im ersten Satz voran, habe danach zwölf Games in Serie verloren. Nur eine Woche später lag ich in Sopot gegen Augustin Calleri mit 0:6, 0:4 hinten und gewann. Oder gleiches in Australien, als ich gegen Cyril Saulnier 0:6, 1:6, 1:4 und 15:40 zurücklag, das Spiel gedreht habe.