Von Ljubljana zu Real Madrid? „Träumen darf man!“

krone.at: „Who the Hell is Edgar?“ hat heuer Österreichs Beitrag beim Songcontest geheißen und „Who the Hell is Pascal Estrada?“ dürften sich noch immer viele in Österreich fragen, wenn Sie von Dir hören. Was für ein Fußballer versteckt sich hinter Deinem Namen?

Estrada: Als Fußballer zuerst einmal ein Innenverteidiger oder zentraler Mittelfeldspieler, der Fußball spielen möchte, der ein „Kicker“ ist, wie man in Linz sagt, der den Ball haben will, der gut herausspielen kann, der gute Pass-Qualität hat. Aber auch einer, der in England das Zweikampf-Verhalten gelernt hat, die Zweikämpfe annimmt, sehr solide ist und auch sehr, sehr gut defensiv handelt. Als Typ abseits des Fußballs bin ich eher ruhiger, würde ich sagen, was sich allerdings am Platz ganz schnell ändern kann ...