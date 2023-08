Überquerungshilfen stoßen bei vielen auf Ablehnung

Das Vorhaben, bei den neuen Kreisverkehren in Spittal Überquerungshilfen statt Zebrastreifen einzurichten, stößt auf immer breitere Ablehnung. In einem Brief der Patientenanwaltschaft für Menschen mit Behinderungen an Bürgermeister Gerhard Köfer heißt es: „Verantwortliche sind in Sorge, dass diese Überquerungshilfen zu unsicher sind – vor allem für Menschen mit Beeinträchtigungen.“ Auch Köfer teilt diese Meinung, weil diese Maßnahmen Fußgängern und Radfahrern weniger Sicherheit bieten. Wie berichtet, sind Autofahrer bei Überquerungshilfen im Gegensatz zu Zebrastreifen nicht verpflichtet, vor Fußgängern anzuhalten, die die Straße queren.