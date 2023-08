Das Museumsquartier soll jetzt grüner werden

Projekt soll in drei Jahren umgesetzt sein

Dafür sorgen sollen Baum- und Pflanzenarten wie Zelkoven, Albizien oder 7-Söhne-des-Himmels. Am Vorplatz machen Ulme, Zelkove, Platane, Silber-Linde sowie Zürgel- und Geweihbaum den Anfang. Weitere Begrünungsmaßnahmen, auch für die anderen Höfe wie Fürsten- und Staatsratshof, sollen folgen. Das Ziel ist, nach Ablauf der temporären Phase alle Pflanzen dauerhaft zu verpflanzen. Spätestens in drei Jahren soll dann alles fertig sein.