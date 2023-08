Seidl hat vor der Heim-EM genug von Niederlagen

Gegner mit Jetlag

Und die Form ist gut: Bei der Generalprobe beim MEVZA-Turnier in Kranj (Slo) holte sich das Duo den Turniersieg. In Wien wird‘s natürlich ungleich schwerer. Mit Stam/Schoon (Hol) warten die Drittplatzierten vom Challenger in Montreal (Kan) am vergangenen Wochenende. „Das könnte unser großer Bonus sein“, glaubt Holzer. „Sie haben am Sonntag noch gespielt, leiden vielleicht unter Jetlag. Wir werden auf jeden Fall alles versuchen.“