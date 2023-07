Milliarden-Deal: Kärntner Bergbau will an US-Börse

Noch immer ist nicht klar, ob und wann Behörden grünes Licht für den umstrittenen Abbau von Lithium auf der Koralpe geben. Die Minen-Betreiber geben trotzdem schon Vollgas – zumindest an der Börse. Dort geht es derzeit mit den Lithium-Aktien rund, seit bekannt wurde, dass das Kärntner Projekt im Rahmen einer Fusion über ein neues Unternehmen als „Critical Metals Corp“ an der US-Technologiebörse NASDAQ gehandelt werden soll. Und auch in Saudiarabien wurde bereits ein Kooperationsvertrag für die Lavanttaler Erze geschlossen. Wie berichtet, wird die energieintensive Lithium-Verarbeitung ausgelagert, um Kosten zu sparen.