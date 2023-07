Putin verteidigt Festnahmen von Kritikern

Verhafteten wird Terrorismus vorgeworfen

Der Politologe Kagarlizky hatte sich in der Vergangenheit immer wieder gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen und wurde am Mittwoch wegen des Vorwurfs festgenommen, öffentlich zu „Terrorismus“ aufgerufen zu haben. Theaterregisseurin Berkowitsch wurde bereits im Mai verhaftet. Ihr wird zur Last gelegt, Terrorismus gerechtfertigt zu haben. Der Vorwurf bezieht sich auf eines ihrer Stücke aus dem Jahr 2020, in de die Geschichte russischer Frauen erzählt wird, die online rekrutiert wurden, um Islamisten in Syrien zu heiraten.