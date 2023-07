Schwimmen statt Baden: in nur 10 Minuten an Land!

Gewitterprognosen am Vortag, strömender Regen noch am Morgen des Veranstaltungstages, aber keine Absage, stattdessen eine Stunde vor Start noch einmal der flammende Radio-Appell von Mit-Erfinder Landeshauptmann Peter Kaiser, sich zum Start ins Klagenfurter Strandbad zu wagen - was tatsächlich noch etliche Kurzentschlossene mobilisiert hat.