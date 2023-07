Novak im Kitz-Hauptbewerb! Folgt Duell mit Thiem?

Österreich ist mit zumindest vier Spielern im Männer-Einzel beim ATP-Tennisturniers in Kitzbühel vertreten. Dennis Novak gewann am Sonntag in der zweiten Qualifikations-Runde gegen den Brasilianer Thiago Monteiro mit 6:4,6:3. Novak könnte nun Dominic Thiem oder Filip Misolic zugelost werden. Im Video oben sehen Sie das Sieger-Interview von Novak mit „Krone“-Reporterin Jasmin Steiner.