Starkregen beendete Nena-Konzert auf Hochosterwitz

Es gibt vermutlich kaum eine coolere Location für ein Konzert in Kärnten als seit diesem Jahr die Burg Hochosterwitz. Doch leider hat das Wetter jetzt schon zum zweiten Mal nicht mitgespielt. Nach der Absage des Robbie-Williams-Konzerts am vergangenen Wochenende, musste jetzt auch das Nena-Konzert wegen Starkregens, der das Gelände in Schlamm verwandelte, abgebrochen werden. Tausende Fans wurden „99 Luftballons“ singend evakuiert.