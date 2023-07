Auto musste aus der Lavant geborgen werden

Passanten schlugen am Samstag Alarm und entdeckten ein Auto in der Lavant. Sie alarmierten sofort die Einsatzkräfte. „Es konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden“, sagt Gerald Sulzer von der Feuerwehr St. Paul im Lavanttal. Denn es soll sich nicht um einen aktuellen Unfall handeln. „Wir vermuten, dass das Fahrzeug schon seit 20 Jahren in der Lavant liegt. Denn es hatte schwarze Nummerntafeln. Auch bei der BH ist es nicht mehr registriert“, erzählt Sulzer weiter. „Wir das Auto im Zuge eines Hochwassers in den Fluss gelangt war.“