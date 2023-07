Landeschef fordert härtere Strafen für Extremisten

Brucker ÖVP fordert „runden Tisch“

„Es darf in unserem Land und insbesondere an unseren Schulen keinen Platz für Terror und radikalen Islamismus geben. Wir brauchen dringend Aufklärung über die aktuelle Sicherheitslage an den Brucker Schulen, deshalb fordern wir von der Bürgermeisterin umgehend einen runden Tisch mit allen politischen Fraktionen“, so die Brucker VP-Vizebürgermeisterin Susanne Kaltenegger, die sich am Samstag als Erstes zu Wort meldete.