Wie trotz Herzschwäche die Lebensqualität bleibt

Ungefähr 300.000 Österreicher leiden derzeit an einer Herzinsuffizienz - also einer Herzschwäche, die das alltägliche Leben der Betroffenen stark beeinflussen kann. Tendenz steigend. „Eine Heilung ist in vielen Fällen nicht möglich. Umso wichtiger ist deshalb die Therapietreue“, erklärt Hannes Alber, Abteilungsvorstand der Inneren Medizin und Kardiologie im Klinikum Klagenfurt sowie ärztlicher Projektleiter von HERZmobil. Doch die ist gerade bei älteren Patienten oft nicht oder nur schwer gegeben.