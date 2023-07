FC Barcelona kann CL-Ausschluss abwenden!

Spaniens Fußball-Meister FC Barcelona darf vorläufig an der nächsten Champions League teilnehmen! Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag mit. Das Verfahren könne aber von Amts wegen oder auf Antrag der Ethik- und Disziplinarinspektoren (EDI) wieder in Gang gesetzt werden.