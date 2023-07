Hilfe für den genetischen Zwilling als Ehrensache

Peter ließ sich Ende 2022 in Großpetersdorf typisieren. „Völlig überraschend bekam ich fast sechs Monate später von ,Geben für Leben‘ die Nachricht, dass ich unter Umständen für einen Leukämiepatienten als passender Spender in Frage komme“, erzählt er. Dass er den weiteren Untersuchungen zustimmte, war für ihn Ehrensache. „Immerhin geht es um ein Menschenleben“, so der Südburgenländer.