Typisieren und das Leben Leukämiekranker retten

Zwei Arten zu helfen: Geld und typisieren lassen

Hier kommt der Verein „Geben für Leben, Leukämiehilfe Österreich“ ins Spiel. Neben Typisierungsaktionen vor Ort, am 19. März übrigens im Feuerwehrhaus in Unterrabnitz und am 27. März im Vinatrium Deutschkreutz, verschicken sie auch Päckchen zur Registrierung zu Hause. „Viele haben Angst vor der Blutabnahme, es geht mittlerweile aber auch ohne“, erklärt Dr. Barbara Pelzmann. Gesunde Menschen zwischen 17 und 45 Jahren können sich als Knochenmark/Stammzellspender registrieren lassen.