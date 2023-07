Nach 105 Jahren ist Rätsel um Messergriff gelöst

Reise über Seidenstraße

Wie kam das Messer nun aus dem Fernen Osten in das damals römische Ovilava und heutige Wels? „Wohl kaum durch Handel. Denn die Inschrift macht nur in dem geografischen Raum Sinn, wo sie gelesen und die Sprache verstanden wurde. Daher ist davon auszugehen, dass der Besitzer das Messer vermutlich auf einer Reise über die Seidenstraße mitbrachte“, so der für das Ressort „Wirtschaft undWissen“ zuständige ÖVP-Stadrat.