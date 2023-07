Nico Rosberg: „Was soll das denn bitte heißen?“

„Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat am Hungaroring gesagt, der Vertrag sei gefühlsmäßig unterzeichnet. Was, bitte, soll das denn heißen?“, so der Deutsche. „Alles deutet darauf hin, dass Lewis weitermacht, und der überwiegende Anteil der Fans würde das begrüßen. Ich habe keinen Schimmer, wie weit Wolff und Hamilton sind, aber ich frage mich - was dauert da so lange? Ich versteh’s nicht.“