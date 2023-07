Lewis Hamilton schießt: „So funktioniert Red Bull“

„Ja. So macht Red Bull das. Ich würde sagen, so funktioniert Red Bull“, antwortete der Mercedes-Pilot im Rahmen des Rennwochenendes in Ungarn auf die Frage, ob er den Rauswurf des 28-Jährigen unfair finde. Auch über De Vries‘ Nachfolger Daniel Ricciardo verlor Hamilton das ein oder andere Wort.