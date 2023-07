Wallner will Wohnen wieder leistbar machen

Ebenfalls geplant sind eine weitere Verbesserung der Wohnbauförderung und der Wohnbeihilfe. Im Bereich des gemeinnützigen Wohnbaus will der Landeshauptmann ein Miet-Kauf-Modell umgesetzt sehen. Er sei diesbezüglich mit der Vogewosi im Gespräch, deren größter Gesellschafter das Land ist. „Ich erwarte, dass sich die Vogewosi in dem Bereich öffnet“, fordert Wallner eine Kursänderung in der Wohnbaupolitik der Vogewosi.