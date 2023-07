Psychosomatik: Fünfmal so viele Patienten wie 1996

Es gibt zu wenig Angebote für Betroffene

Das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern ist seit 30 Jahren ein Pionier in der Behandlung von psychosomatischen Krankheitsbildern. Sie waren damit nicht nur einer der Ersten, sondern sind jetzt auch noch die Einzigen, die das in ambulanter und stationärer Form anbieten. Und das, obwohl sich die Anzahl der Patienten in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt hat, seit 1996 sogar verfünffacht.