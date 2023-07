Russisches „Spionage-Nest“ in Moldau aufgelöst?

Am Montag hatten internationale Investigativmedien über illegale Abhöraktivitäten russischer Geheimdienstmitarbeiter in der Ex-Sowjetrepublik Moldau berichtet. Die russische Botschaft in der Hauptstadt Chisinau soll dabei eine zentrale Rolle spielen. Aus diesem Grund wurde der russische Botschafter Oleg Wasnezow am Dienstag von der Regierung vorgeladen.