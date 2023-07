Camila Cabello: Nackte Badefreuden in Puerto Rico

Cabello enthüllte nicht, an wen der wenig nette Anfang gerichtet war. Dafür aber, dass sie die Auszeit scheinbar nutzt, um an sich selbst zu arbeiten. Das kann man zumindest anhand des Titels des Buches erahnen, welches sie am Strand las. Er lautet: „Die Suche nach seinem Selbst als junger Erwachsener“