Herrenloses SUP-Board auf dem Bodensee entdeckt

Unbemerkt auf den See getrieben

Durch die Seepolizei in Hard wurde dann mitgeteilt, dass der Besitzer des SUP bereits den Verlust seines Sportgeräts angezeigt hatte. Vermutlich wurde das SUP vom Ufer in Österreich unbemerkt auf den See hinausgetrieben. Das Board wurde vom Finder an Bord genommen und in den Hafen nach Wasserburg gebracht, wo es der Besitzer wieder in Empfang nehmen konnte.