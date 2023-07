Altach holt sich auch noch U21-Teamspieler Koller

Bundesliga-Erfahrung nur gegen Altach

Auch ein im März 2023 beim U21-Team erlittener Einriss des Syndesmosebandes konnte den Linksfuß nicht stoppen - verschiedene Bundesligisten, aber auch Vereine aus Deutschland und Italien zeigten Interesse am gebürtigen Judenburger. Doch nun hat sich Koller für einen Wechsel zu Bundesligist Altach entschieden, das bestätigte der Verein am gestrigen Nachmittag. Übrigens: Sein einziges Bundesligaspiel bestritt er am 21. Mai 2021. Damals spielte er für die Admira die vollen 90 Minuten - beim 1:1 gegen Altach.