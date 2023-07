Ein Jahr wohnen, für fünf Jahre Steuern nachzahlen

Mehr als 800 Anfragen in sieben Wochen

Seit dem Start am 1. Juni sind mehr als 800 Anfragen zu Abrechnungen eingelangt. Das Hauptthema sind Heizkosten, aber es gibt auch „Ausgefallenes“. Etwa wenn Asphaltierungsarbeiten der falschen Wohnanlage zugerechnet werden. Oder wenn eine Gemeinde von einer Mieterin für die vergangenen fünf Jahre Grundsteuer einhebt, obwohl sie erst seit einem Jahr in der Anlage lebt. „Das ist leider sogar rechtens, wir konnten nur über einen Nachlass vermitteln“, so Expertin Claudia Prettner, die mit sieben Kollegen die zahlreichen Abrechnungen durcharbeitet.