Hoppala! Norris zerdeppert Trophäe von Verstappen

Was für ein Malheur, was für ein Fauxpas: Auch wenn ihm im Rennen „nur“ Platz 2 hinter Max Verstappen vergönnt gewesen sein mag, auf dem Podium hat McLaren-Ass Lando Norris eindeutig den „Sieg“ für die kurioseste Szene des Großen Preises von Ungarn geholt! Und wie? Indem er den Pokal von Verstappen einfach mal so zerdepperte …