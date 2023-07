2:4! Starker ASK fiel erst in der Verlängerung um

Zweimal alleine aufs Tor

Und trotzdem hätte der ASK in der regulären Spielzeit gewinnen können: Nsandi lief in Minute 97 (!) alleine aufs Tor zu, scheiterte aber an Goalie Haas. Auch zu Beginn der Verlängerung wehrte Haas mit dem Fuß gegen Sinanovic ab. Ehe Schiri Schilcher in Minute 104 auf den Elferpunkt zeigte - der gefoulte Transiska schon die Kugel zur erstmaligen Führung der Gäste in die Tormitte. Per Freistoß machte dann Admiras Puczka den Deckel daruf - 2:4. „Wir haben leider zwei billige Tore bekommen, waren vorne nicht kaltschnäuzig - spielerisch hat es aber gepasst“, sagt ASK-Trainer Dietmar Thuller.