Die schwierige Suche nach dem Schuldigen

Schon beinahe ein Monat ist es her, seit in Ansfelden ein Haus in die Luft geflogen war. Die Opfer, ein Ehepaar, sind seither bei der Tochter untergekommen. Die anderen Bewohner der Siedlung, die in Summe 65 Häuser verlassen mussten, sind inzwischen wieder zurück. Doch an Normalität ist noch nicht zu denken...