Rochade bei Red Bull? „So verliert er seinen Sitz“

„Vielleicht geht‘s am Ende doch viel schneller“

„So kann das Red Bull nicht lassen. Vielleicht geht‘s am Ende doch viel schneller, dass Ricciardo in diesem Auto sitzt, als wir jetzt gerade noch denken“, so Schumacher. Zuletzt gab es ja immer wieder Gerüchte, dass der Australier, der in Ungarn sein Comeback in der Motorsport-Königsklasse gibt, schon bald den strauchelnden Mexikaner ersetzen wird.