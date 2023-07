Diese Tiere sind im Visier von „Dirty Hering“

Raubkatzen, Bären, Elefanten und Primaten: Ihnen will der Schönbrunner Tiergartendirektor im Notfall mit Pumpgun und Magnum zu Leibe rücken. Andere brauchen keine schwere Artillerie. Die Tierschutzorganisation Peta etwa listet für die letzten fünf Jahre drei Fälle von ausgebrochenen Raubkatzen in deutschsprachigen Zoos auf. Alle Fälle ereigneten sich in Deutschland. Insgesamt sechs Tiere entkamen dabei. Bei fünf davon kam erfolgreich ein Narkosegewehr zum Einsatz, ein Tier kehrte von alleine ins Gehege zurück.