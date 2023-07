Wir haben Horror-Mama Kim Kardashian nicht erkannt

Kardashian hatte in der Vergangenheit bereits kleinere Rollen in einzelnen Folgen von TV-Serien gespielt - meistens sich selbst, wie in der Sitcom „How I Met Your Mother“. Als Co-Stars in der neuen „American Horror Story“-Staffel fungieren unter anderem Emma Roberts und Cara Delevingne. Auch die beiden hätten wir beinahe nicht erkannt!