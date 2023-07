Alle wollen sie dasselbe: eine bessere Zukunft

Aktiv das Morgen gestalten

Und so wundert es wenig, dass sogar Festspiel-Präsident Hans Peter Metzler - von Amts wegen zuständig für den ebenso repetitiven wie notwendigen Begrüßungsreigen - auf eben diese übergroße Krisenhaftigkeit eingegangen ist. Er erinnerte daran, dass ein lebenswertes Heute immer eine Folge von vorausschauenden Entscheidungen der Vergangenheit sei. Und dass es genau solche Entscheidungen auch jetzt bräuchte - und zwar in so gut wie allen gesellschaftlich relevanten Bereichen. Im Publikum erkenne er viele, so Metzler, die dieses Morgen aktiv gestalten müssten.