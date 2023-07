Neue Regenbogenbänke waren nur einen Tag lang bunt

Zwei Bänke und ein Tisch

Anstatt die kaputte Bank zu reparieren, wurden nun gleich zwei neue Sitzgelegenheiten und ein Tisch in Regenbogenfarben aufgestellt. Um eine böswillige Entfernung zu erschweren, wurden die neuen Möbel eingegraben. „Die neuen Bänke machen deutlich: Homophobie hat in unserer Stadt keinen Platz“, hatte Schobesberger bei der Besichtigung am Dienstag gesagt.