Regenbogenbank zum 5. Mal im Visier von Vandalen

Es ist knapp zwei Wochen her, dass Mitarbeiter des Linzer Magistrats die frisch restaurierte Regenbogenbank am Spielplatz in der Einfaltstraße wieder aufgestellt und mit Metallankern und Ketten am Boden fixiert hatten. Nach vier heimtückischen Anschlägen auf die bunte Sitzgelegenheit, deren Farben-Mix für Weltoffenheit, Toleranz und sexuelle Selbstbestimmtheit stehen, waren die Sicherheitsvorkehrungen leider notwendig geworden.