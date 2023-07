Hunderte Fans bei Bruce Springsteen betrogen

Auf Nachfrage der „Krone“ am Konzertabend bestätigte Ticketmaster, dass perfekt gefälschte Tickets in Wien in Umlauf waren. Bei der Wiener Polizei haben sich bis dato auf Nachfrage noch keine Betrugsopfer gemeldet. Das kann auch noch verzögert folgen, denn zunächst versuchen die Fans ja, sich bei ihrem „Verkäufer“ zu melden und das Geld zurückzufordern. Lesen Sie deshalb hier, wie Sie fiese Abzocke bei Tickets erkennen und was Sie dagegen tun können.