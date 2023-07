Matthäus: Viel Lob und eine „Warnung“ an Freund

„Ich denke, er kann Bayern“

„Das ist jetzt Bayern München, Champions League, oberstes Regal und somit eine Nummer größer als Salzburg. Hier ist das nicht alles ganz so familiär wie früher in Österreich, wo alle Journalisten regelmäßig gemeinsam und gemütlich am Tisch sitzen“, „warnt“ Matthäus, betont jedoch auch: „Christoph Freund hat ein großartiges Netzwerk und man hat gesehen, was er in Österreich bei Salzburg alles erreicht hat. Ich denke, er kann Bayern!“