Handy am Steuer: Busfahrer darf Job behalten

Unternehmen äußert sich zu Vorfall

„Wir bedauern diesen Vorfall und möchten uns auf diesem Weg auch bei den beiden Fahrgästen entschuldigen. Auch wenn der Obuslenker sein Handy dienstlich genutzt hat, hat er damit gegen Vorschriften verstoßen. Er wurde unverzüglich zu einem Gespräch vorgeladen und verwarnt“, hält die Salzburg AG am Dienstag in einem Statement gegenüber der „Krone“ fest. Auch die Obuslenkerin sei in einem Gespräch in Bezug auf ihr Fehlverhalten zurechtgewiesen worden.